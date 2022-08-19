На пятидневку переведут почти все школы Казахстана с 2023 года

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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов во время Республиканской августовской конференции педагогов объявил о том, что со следующего года работники администрации школ и учителя начнут работать в формате пятидневки. На отпуск педагогов это никак не повлияет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы приняли решение со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, перевести на пятидневный формат работы.

Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Учителя должны отдыхать в субботу", – сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Глава министерства отметил, что в таком формате уже работают воспитатели детских садов, а также работники отделов образований.

Он также обратил внимание на то, что переход на пятидневку не повлияет на отпуск педагогов и на размер отпускных. Как и прежде, отпуск у учителя будет длиться 56 дней.

Ранее, министр просвещения объяснил, с чем связано увеличение учебного года для школьников. Отмечалось, что в новом учебном году 1,5 миллиона детей будут переведены на 5-дневную учебную неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983941-aymagambetov-uchitelya-dolzhny-otdyhat-v-subbotu/