МИД прокомментировал ситуацию с казахстанкой, заявившей о трудовом рабстве в Лаосе

Анель Бермаганбетова. Фото: instagram.com/anel.bermaganbet

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию с нашей соотечественницей, которая ранее заявила, что оказалась в трудовом рабстве в Лаосе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Как сообщили в МИД Казахстана, 19 августа этого года наша соотечественница вышла на связь с консулом и рассказала о своей ситуации. Посольство РК в Ханое направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении нашей гражданки.

Местная полиция уже занимается этим вопросом, завтра состоятся переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса.

"Необходимо отметить, что безопасности нашей соотечественницы ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными. По ее словам, у нее не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет связи, а также не применяли силу.

В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также по ее словам, работодатели готовы ее отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на ее перелеты, проживание и другие расходы", - говорится в официальном сообщении МИД.

Отмечается, что данный вопрос находится на особом контроле посольства Казахстана во Вьетнаме. МИД и посольство РК во Вьетнаме окажет необходимое содействие в возвращении нашей соотечественницы домой.

Вместе с тем в МИД призвали казахстанцев внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей во избежание возникновения непредвиденных ситуаций.

Напомним, накануне казахстанка Анель Бермаганбетова заявила о попадании в трудовое рабство в Лаосе. Как утверждала девушка, она отправилась работать в Лаос менеджером по работе с клиентами. Компания, с которой она договорилась о трудоустройстве, позиционировала себя как платформу для инвестиций. На практике, по словам Анель Бермаганбетовой, фирма якобы оказалась мошеннической.

После заявлений девушки в Казахстане было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984140-mid-prokommentiroval-situatsiyu-s-kazahstankoy-zayavivshey-o-trudovom-rabstve-v-laose/