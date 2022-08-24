"Из-за таких людей пробки у нас": полиция ответила на возмущение алматинца о голосующих на проезжей части

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В полиции Алматы прокомментировали публикацию жителя города о голосующих на проезжей части людях - правоохранители заявили, что выявляют нарушителей с помощью камер "Сергек". Ответ ДП появился в официальном Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что обеспокоены ситуацией, сложившейся на выездных группах из города.

"Некоторые граждане, голосуя на проезжей части, с целью остановки проезжающего транспорта, оказывающего услуги такси, приводят своими действиями к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций", - пояснили в департаменте.

Своими действиями люди подвергают опасности не только себя, но и других участников дорожного движения, считают в полиции.

"На основании вышеизложенного нами рекомендовано экспериментально установить камеры "Сергек" на основных выездных группах из города: проспект Толе би – улица Момышулы, проспект Райымбека – улица Момышулы, проспект Райымбека – улица Ашимова", - сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Болатбек Баятанов.

Отметим, на ситуацию на алматинских дорогах пожаловался пользователь портала Newscorr. Его слова опубликовало издание "Экспресс К".

Мужчина снял на видео огромную пробку на пересечении двух крупных улиц в южной столице и показал людей, "ловящих такси" прямо посреди проезжей части.

"У нас в Казахстане плеваться нельзя, курить нельзя на улице, но стоять посередине дороги можно, оказывается. Вот из-за таких людей такие пробки у нас на выезде", - заявил алматинец.

Напомним, в марте уже сообщалось, что с помощью камер "Сергек" в этих частях города к ответственности будут привлекать и водителей такси, останавливающихся на проезжей части, чтобы забрать пассажиров.

В апреле в административной полиции рассказывали, что ситуация "меняется в лучшую сторону". С помощь камер в этих частях города менее чем за месяц было выявлено 1600 нарушений ПДД.

Тогда же сообщалось, что камеры появятся еще на шести проблемных участках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984542-iz-za-takih-lyudey-probki-u-nas-politsiya-otvetila-na-vozmuschenie-almatintsa-o-golosuyuschih-na-proezzhey-chasti/