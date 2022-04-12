Новые камеры "Сергек" в Алматы: как они работают и что "видят"

Обновленные камеры "Сергек". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В конце прошлого года на перекрестках Алматы стали появляться новые камеры видеонаблюдения. Как тогда выяснилось, это оказался уже привычный алматинцам "Сергек", направленный на выявление нарушений правил дорожного движения. Более компактные и менее заметные, нежели камеры предыдущего поколения, новые устройства работают по тому же принципу, передает корреспондент NUR.KZ.

Начальник Управления административной полиции Алматы, полковник Нурлан Аманбек, рассказал о том, что "видят" новые камеры.

По его словам, на одном перекрестке в среднем располагается порядка четырех камер, за каждой из которых закреплен определенный участок и направление. Таким образом, пост охватывает практически всю территорию перекрестка.

Нурлан Аманбек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Оборудование фиксирует три основных нарушения ПДД - нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой дорожной части. На сегодня по Алматы в общей сложности установлены 766 постов, включающих в себя 5034 камеры.

Камеры "Сергек" размещены на участках города с повышенной аварийностью, пешеходных переходах и перекрестках. Также посты "Сергек" установлены на проблемных объектах - это перекрестки Момышулы - Толе би, Момышулы - Райымбека, Райымбека - Ашимова, где люди часто выходили на проезжую часть, чтобы остановить такси.

На сегодня уже зафиксировано 1600 нарушений камерами с этих постов, 590 штрафов уже оплачены. Ситуация в целом меняется в лучшую сторону", - рассказал глава УАП.

ЦОУ ДП Алматы, куда выведено изображение с камер. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кроме того, камеры будут установлены еще на шести аналогичных участках - на Талгарском тракте - от улицы Аяз би на восток, и развязке Халилулина - ВОАД на запад, пересечении Северного кольца с улицами Геологов и Постышева, возле торгового центра "Мерей" на запад, и на пересечении Райымбека - Суюнбая на север.

Эти камеры, по словам Нурлана Аманбека, уже появились на этих участках, а подключены они будут в ближайшие дни.

При этом, отметил полицейский, "голосующих" на проезжей части тоже может ждать ответственность - при скоплении людей на дороге информация передается участковым инспекторам для дальнейшей отработки.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В целом, количество "Сергеков" растет из года в год. Так, если в апреле 2019 года было введено 400 комплексов "Сергек", с января 2020 года - еще 64, а в 2021 году - 186 постов, то в этом году добавились еще 116 постов. Новые камеры более усовершенствованы - их технические характеристики лучше, чем у камер предыдущего поколения.

Их радиус действия составляет до 100 метров, помимо этого, камеры могут снимать "вслед" уезжающему нарушителю - именно так выявляют мотоциклистов, нарушающих ПДД.

Что касается уже устаревших на сегодняшний день камер АИС БДД, которые, как правило, располагаются на перекрестках, то они в ближайшее время исчезнут с улиц города.

"Камеры АИС БДД на сегодня морально устарели, они выдавали ошибки, считывание информации искажено. Мы уже сделали акт дефектовки, сейчас эти камеры не работают, будем их снимать. Тем более, что в этом году истекает срок их использования", - объяснил Нурлан Аманбек.

Нурлан Аманбек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Информация с "Сергеков" моментально передается в отдел административной практики УАП, говорит он, откуда алматинцам и гостям города рассылаются так называемые в народе "письма счастья".

К слову, сегодня используются гибридные уведомления - в том числе, с помощью SMS. Правда, говорит Аманбек, водители нередко игнорируют сообщения, уверяя, что не получали уведомлений о штрафе. Впрочем, от его выплаты это не спасет.

"Контрольно-измерительными техническими приборами и средствами, работающими в автоматическом режиме АПК "Сергек" в 2021 году зафиксировано 1 207 411 нарушений ПДД, на сумму свыше 8,5 млрд тенге. Из них взыскано более 6,7 млрд тенге, или 79%.

За три месяца 2022 года всего зафиксировано 127 354 нарушений ПДД на сумму свыше 1,2 млрд тенге, оплачено 77 840 нарушений на сумму свыше 834,1 млн тенге", - рассказал начальник управления.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Те нарушения, которые не считывают камеры, отрабатывает патрульная полиция. К тому же, некоторые нерадивые водители все еще идут на уловки и ухищрения, чтобы скрыть номер своего авто от всевидящего ока "Сергеков".

Работа по таким нарушителям тоже регулярно проводится, отмечает глава УАП ДП Алматы.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Камеры работают круглосуточно - даже в случае отключения электроэнергии в районе они автоматически переходят на питание от аккумуляторов. Таким образом, избежать штрафа можно лишь не нарушая правила.

В ближайшее время планируется также подключить все светофоры к системе "Умный город", в связи с чем меняют и таймеры. Светофоры будут регулироваться автоматически, подстраиваясь под текущую обстановку на дорогах. Это поможет снизить заторы на улицах в час-пик и разгрузить основные магистрали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1964635-novye-kamery-sergek-v-almaty-kak-oni-rabotayut-i-chto-vidyat/