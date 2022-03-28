Нарушающих ПДД таксистов будут выявлять с помощью камер "Сергек" в Алматы

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Полиция Алматы намерена выявлять таксистов, нарушающих правила дорожного движения, с помощью камер "Сергек". В качестве эксперимента камеры будут установлены на нескольких проспектах южной столицы, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

В Управлении административной полиции ДП Алматы отметили, что обеспокоены осложнением дорожно-транспортной ситуации на основных выездных группах из города.

Как подчеркивают в правоохранительных органах, некоторые граждане, надеясь "поймать" такси, "голосуют" прямо на проезжей части.

Такие действия, как отметили в полиции, приводят к искусственному сужению проезжей части и образованию заторных и аварийных ситуаций, что, в свою очередь, опасно для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.

"На основании вышеизложенного нами рекомендовано экспериментально установить камеры "Сергек" на основных выездных группах из города: проспект Толе би – улица Момышулы, проспект Райымбека – улица Момышулы, проспект Райымбека – улица Ашимова", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек.

Кроме того, стражи порядка обратились к водителям и пешеходам и напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962351-narushayuschih-pdd-taksistov-budut-vyyavlyat-s-pomoschyu-kamer-sergek-v-almaty/