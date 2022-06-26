Семью кабанов поймала фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель"

Дикие кабаны. Кадр из видео: instagram.com/altynemel_np

В фотоловушку национального парка "Алтын-Эмель" попала семья диких кабанов, которая вышла на прогулку. Кадры опубликованы в официальном Instagram нацпарка.

Авторы отметили, что поросята благополучно пережили зиму. Отмечается, что кабаны пришли к роднику, чтобы обваляться в грязи. Таким образом они защищаются от клещей.

По информации сотрудников парка "Алтын-Эмель", всего в национальном парке обитает более 100 диких кабанов.

Напомним, что не так давно редкого черного аиста сняли на видео на участке речки Топольник на территории Маркакольского заповедника в Восточно-Казахстанской области.

А в Алматинской области в начале текущего месяца в объектив фотоловушки попал редкий краснокнижный медведь. В 1940 годах этот вид полностью исчез с территории Сырдарьинского Каратау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975709-semyu-kabanov-poymala-fotolovushka-v-natsparke-altyn-emel/