Сайт "Позор нации" предложили создать в Казахстане для борьбы с плевками на улицах

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Бывший вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров предложил создать сайт "Позор нации", чтобы публиковать там фотографии плюющих и бросающих мусор на улицах казахстанцев. Об этом он написал в комментариях к посту журналиста Сергея Пономарева .

В последнее время в Казахстане активно обсуждается возможность законодательного запрета плевать и бросать мусор на улицах.

О проблеме высказался журналист Сергей Пономарев, который подчеркнул, что такая "бескультурная привычка не только неприятна и омерзительна, но и опасна для здоровья".

Журналист предложил депутатам и акимату города Алматы разработать дополнительные правила поведения в общественных местах, а также ввести законодательный запрет не только на плевки, но и на разбрасывание окурков, мусора, семечек и жвачек.

Пономарева поддержал бывший вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров. Он оставил комментарий к посту, где назвал плевки на улице омерзительной картиной.

"Одних штрафов мало, нужно общественное порицание. А что если создать единый сайт, назвать его условно "Позор нации" и скидывать туда фото всех плюющих? Своего рода "доска почета". Туда же можно скидывать тех, кто мусорит и так далее", – предложил Надыров.

Автор поста ответил на комментарий и поддержал идею бывшего вице-министра.

"Доска позора куда более действенней, чем любой штраф. Там вокруг этого можно целую систему выстроить. Разработать правила по "выходу" с доски позора. Условно, посадил дерево – смыл свой грех плевка", – добавил Камалжан Надыров.

Напомним, в начале августа глава Минздрава Ажар Гиният поддержала предложение запретить плеваться в общественных местах. Такую меру рассматривают как один из способов борьбы с распространением в стране туберкулеза.

Многие казахстанцы также положительно отнеслись к идее о запрете на плевки.

На днях представители столичного акимата рассказали, как собираются выявлять плюющих на улицах астанчан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983947-sayt-pozor-natsii-predlozhili-sozdat-v-kazahstane-dlya-borby-s-plevkami-na-ulitsah/