"Приносят микробы домой на подошве": врач о предложении запретить плевки на улицах

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Неделю назад министр здравоохранения республики Ажар Гиният поддержала инициативу запретить плеваться в общественных местах. Однако тепло приняли эту идею не только в Минздраве, но и рядовые казахстанцы.

"Неприятно, когда плевки, харчки везде", "Это же некультурно, антисанитария", "Это вирусы, это бактерии", – сказали жители столицы в беседе с корреспондентами телеканала "Астана".

Некоторые добавляют: если уж возникла потребность, то с собой необходимо иметь салфетки или платки.

Научно доказано, что человеческая слюна – главный распространитель вредных микробов. Оттуда и болезни, считает врач одной из городских поликлиник.

"В слюне содержится более 500 вредных микробов и бактерий. Палочки туберкулеза, гепатита, вирусные инфекции, дифтерия.

Человек, когда плюется на улице, на тротуарах, (микроорганизм, переносимый слюной – прим. ред.) может сохраняться до месяца. На подошве обуви домой приносит болезнетворные бактерии", – говорит врач-эпидемиолог поликлиники №4 города Нур-Султана Айман Досанова.

В некоторых странах уже действует такой запрещающий закон. К примеру, в соседнем Кыргызстане за его непослушание грозит штраф в 32 тысячи тенге.

Напомним, неделю назад глава Минздрава поддержала предложение журналистов запретить плеваться в общественных местах – такую меру рассматривают как один из способов борьбы с распространением в обществе туберкулеза.

"Я полностью поддерживаю запрет плеваться в общественных местах. Это культура, это негигиенично, плохой тон, думаю. Нам надо всем вместе такую инициативу, наверное, дать депутатам", – сказала Ажар Гиният.

Она же пообещала подумать над тем, ввести или нет соответствующее предложение депутатам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1982816-prinosyat-mikroby-domoy-na-podoshve-obuvi-vrach-o-predlozhenii-zapretit-plevki-na-ulitsah/