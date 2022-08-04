Плеваться на улицах могут запретить в Казахстане

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Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК поддержала предложение журналистов запретить плеваться в общественных местах – такую меру рассматривают как один из способов борьбы с распространением в обществе туберкулеза, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр отметила, что, несмотря на пандемию коронавируса, в стране ведется работа и по снижению заболеваемости туберкулезом.

В связи с этим журналисты предложили в качестве одной из мер введение запрета плеваться в общественных местах.

"Я полностью поддерживаю запрет плеваться в общественных местах. Это культура, это негигиенично, плохой тон, думаю. И ваше предложение поддерживаю – нам надо всем вместе такую инициативу, наверное, дать депутатам", – сказала в ответ Ажар Гиният.

Она же пообещала подумать над тем, ввести или нет соответствующее предложение депутатам в предстоящем политическом сезоне. Напомним, что сейчас парламентарии на каникулах.

"Подумаем. После любых запретов будет наказание. Конечно, с обществом надо это обсудить", – заявила глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1981786-zapretit-plevatsya-na-ulitsah-mogut-zapretit-v-kazahstane/