Аким Петропавловска попросил жителей вернуть 471 млн тенге

Руслан Анбаев. Фото: gov.kz

Глава Петропавловска Руслан Анбаев попросил горожан вернуть 471 миллион тенге. По его словам, это деньги, которые люди задолжали акимату за модернизацию многоквартирных жилых домов, передает Петропавловск.news.

Накануне градоначальник встретился с председателями КСК и ОСИ из центральной части Петропавловска, где расположены 445 многоэтажных домов.

Как отметил Руслан Анбаев, основной вопрос на сегодня - это модернизация.

"В 2021 году на модернизацию многоэтажных домов из республиканского бюджета было выделено 980 млн тенге. Ремонтными работами в центральной части Петропавловска охвачено 11 жилых домов.

На эти цели из республиканской казны было направлено 629 млн тенге. Но есть проблема по возврату этих денег", - сообщил аким.

С 2011 года у жителей города накопилась задолженность в сумме 471 млн тенге, на которые можно установить 80 новых детских площадок или заасфальтировать 15 внутридворовых дорог.

"Поэтому убедительная просьба вернуть деньги в бюджет, чтобы планомерно продолжать работу по нашему городу", - обратился глава Петропавловска.

Напомним, Руслан Анбаев был назначен акимом города недавно - в начале августа. Его предшественник Булат Жумабеков подал в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983452-akim-petropavlovska-poprosil-zhiteley-vernut-471-mln-tenge/