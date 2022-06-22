Аким Петропавловска подал в отставку

Булат Жумабеков. Фото: с личной страницы в Facebook

Аким Петропавловска Булат Жумабеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Об этом градоначальник сообщил сегодня, 22 июня, на своей официальной странице в Facebook.

"Сегодня мной принято решение уйти в отставку. За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны", - написал глава Петропавловска.

Также Булат Жумабеков выразил отдельные слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК/ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов, здравоохранения, образования и всем активистам за совместную работу.

Причину своего решения чиновник не озвучил.

Напомним, в конце мае текущего года появились слухи об аресте Булата Жумабекова и его уходе с должности. Тогда аким Петропавловска сообщил, что находится в отпуске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975166-akim-petropavlovska-podal-v-otstavku/