Руслан Анбаев стал акимом Петропавловска
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Акимом Петропавловска стал Руслан Анбаев – соответствующая информация появилась на официальном сайте акимата Северо-Казахстанской области.
Ранее Анбаев занимал пост акима Тайыншинского района СКО.
Руслан Акимжанович родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области в селе Целинное.
Окончил СКГУ им. М. Козыбаева по специальности "экономист-менеджер", также имеет специальности агронома и юриста.
Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором отдела аудита Налогового комитета по Тимирязевскому району.
С 2002 по 2015 год работал на различных должностях в органах налоговой службы Есильского, Тайыншинского и Тимирязевского районов.
С 2015 года по январь 2019 года трудился в должности заместителя руководителя аппарата акима СКО.
Трудовую деятельность продолжил в Мамлютском районе в качестве акима с 2019-2020 годы.
С октября 2020 года был акимом Тайыншинского района.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981906-ruslan-anbaev-stal-akimom-petropavlovska/