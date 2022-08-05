Руслан Анбаев стал акимом Петропавловска

Руслан Анбаев и Кумар Аксакалов. Фото: t.me/pressSKO

Акимом Петропавловска стал Руслан Анбаев – соответствующая информация появилась на официальном сайте акимата Северо-Казахстанской области.

Ранее Анбаев занимал пост акима Тайыншинского района СКО.

Руслан Акимжанович родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области в селе Целинное.

Окончил СКГУ им. М. Козыбаева по специальности "экономист-менеджер", также имеет специальности агронома и юриста.

Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором отдела аудита Налогового комитета по Тимирязевскому району.

С 2002 по 2015 год работал на различных должностях в органах налоговой службы Есильского, Тайыншинского и Тимирязевского районов.

С 2015 года по январь 2019 года трудился в должности заместителя руководителя аппарата акима СКО.

Трудовую деятельность продолжил в Мамлютском районе в качестве акима с 2019-2020 годы.

С октября 2020 года был акимом Тайыншинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1981906-ruslan-anbaev-stal-akimom-petropavlovska/