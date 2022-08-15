Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в ВКО

Фото: МВД РК

В Восточно-Казахстанской области нашли пропавшего в ночь на воскресенье, 14 августа, 11-летнего мальчика. Об этом сообщает МВД РК в своем официальном Telegram-канале.

"Мальчика в ВКО нашли. Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБРа", - отметили в ведомстве.

Между тем в областном департаменте полиции добавили, что пропавшего нашли в яме в районе моста титано-магниевого комбината в Усть-Каменогорске.

"В настоящее время ему оказывается медицинская помощь, после чего он будет передан родителям", - пояснили стражи порядка.

Полицейские также поделились кадрами с места обнаружения ребенка.

Фото: МВД РК

Напомним, мальчик в ночь на 14 августа ушел из дома в Усть-Каменогорске и не вернулся. Через несколько часов его родные сообщили о пропаже в полицию. Правоохранители приступили к поискам 11-летнего Тамирлана.

К работе также подключились военнослужащие Нацгвардии, спасатели, кинологи и волонтеры. Всего было задействовано более 500 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983259-propavshego-11-letnego-malchika-nashli-v-vko/