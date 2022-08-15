Более 500 человек ищут пропавшего в Усть-Каменогорске мальчика

Тамирлан Ахмеджанов. Фото: instagram.com/eastkazpolice

В Усть-Каменогорске в ночь на воскресенье, 14 августа, пропал 11-летний мальчик - ребенок ночью ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице ДП Восточно-Казахстанской области.

Пропавшего мальчика зовут Тамирлан. Его родные обратились в полицию днем 14 августа. По их словам, примерно в 02:30 ночи Тамирлан ушел из дома и не вернулся.

Полицейские сразу же приступили к поискам. Сообщалось, что проводится подворный обход.

Согласно актуальной на 22:00 информации, мальчика еще не нашли. В поисках к тому моменту уже задействовали более полутысячи человек - порядка 350 полицейских, 100 военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и волонтеров.

"Обследуются дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применяются служебно-розыскные собаки", - говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983116-bolee-500-chelovek-ischut-propavshego-v-ust-kamenogorske-malchika/