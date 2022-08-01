Инструктору по роупджампингу, из-за которого погибла женщина, вынесли приговор в Караганде

Фото: NUR.KZ

В Казыбекбийском районном суде вынесли приговор в отношении инструктора роупджампинга, после прыжка с которым погибла 33-летняя Евгения Леонтьева, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

Судья Манат Жумакаева признала подсудимого виновным по части 3 статьи 306 УК РК "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека" и приговорила его к четырем годам лишения свободы.

"Суд приговорил Александра Музникаса к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Меру пресечения "содержание под стражей" оставить прежней. Срок наказания исчислять с момента его фактического задержания, с 11 октября 2021 года.

Засчитать в срок отбытия наказания время нахождения под стражей из расчета один день за полтора дня отбывания наказания. Взыскать с осужденного в Фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж в размере 158 340 тенге", – огласила приговор судья Манат Жумакаева.

Также с осужденного взыскана сумма морального ущерба в пользу двух потерпевших – матери и супруга погибшей, – в размере 6 миллионов тенге.

Судья отметила, что при вынесении приговора были учтены личность осужденного, его поведение и отсутствие судимостей.

Напомним, что жительница Шахтинска, 33-летняя Евгения Леонтьева, погибла во время прыжка на тарзанке, разбившись о бетонную конструкцию. У нее остались трое детей и супруг.

В ходе расследования уголовного дела был задержан и позже арестован инструктор по роупджампингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1981198-instruktoru-po-roupdzhampingu-iz-za-kotorogo-pogibla-zhenschina-vynesli-prigovor-v-karagande/