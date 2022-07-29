"Летел самолетом вместо больной пациентки": Биртанов назвал ложью публикацию в соцсетях

Елжан Биртанов на онлайн-заседании суда. Кадр из видео: NUR.KZ

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов провел онлайн-встречу со СМИ, чтобы опровергнуть появившуюся вчера в Сети информацию о том, что во время пандемии он летал бортом санавации из Тараза в Нур-Султан вместо больной пациентки, которая впоследствии умерла, передает корреспондент NUR.KZ.

Биртанов заявил, что не может разглашать сведения, которые озвучиваются в суде – также по закону ему запрещено давать им оценку.

Однако вчера в паблике "Дикая Орда" появилась информация о том, что во время пандемии Биртанов воспользовался бортом санавиации, чтобы добраться из Тараза в Нур-Султан, якобы "отобрав" право полета у больной пациентки – как утверждают авторы поста, самолетом в столицу должны были отправить женщину с пневмонией и онкологией, но вместо нее полетел министр.

Сообщается, что позже женщина скончалась.

Экс-министр заявил, что вся эта история – ложь.

"Я не могу давать разглашение тем сведениям, которые в суде идут. Мне это запрещено, и оценку давать я тоже не могу, вы можете сами присутствовать в суде и все услышать.

Просто вчера вышла информация на канале "Дикая Орда", где абсолютная ложь была распространена, якобы я воспользовался самолетом, который предназначался для другой тяжелой пациентки. Это не так, это абсолютная ложь.

Такие факты не обсуждались, таких обвинений мне не предъявлялось (в суде – прим. ред.). Свидетель в суде лишь сказал, что использовал шаблон истории болезни для заполнения моих меддокументов. Это все, что я могу на данный момент комментировать.

Но таких фактов, что я воспользовался чужим самолетом, и это привело к ухудшению здоровья или к смерти, – это абсолютная ложь. Я бы никогда такого не сделал, не посмел сделать. Если бы такое что-то было, я был бы за это, наверное, привлечен и наказан, потому что такие вещи невозможно скрыть", – заявил Биртанов.

Он добавил, что обратился по факту распространения ложной информации в Генпрокуратуру, однако его заявление проигнорировали.

"Нет никакого такого факта, что якобы борт, на котором я прилетел из Тараза в Нур-Султан, предназначался для другого пациента – в деле нет, и нигде таких фактов нет, нет даже таких обвинений и подозрений, это все выдумки", – сообщил экс-министр.

Напомним, что в деле Биртанова рассматриваются два эпизода: один касается разработки платформы системы здравоохранения, второй – полета бортом санавиации.

Касательно борта санавиации – экс-министра обвиняют в том, что он полетел спецтранспортом без весомой причины: обвинители заявляют, что Биртанов объявил себя больным коронавирусом, однако первый ПЦР-тест был отрицательным.

Сам Биртанов сообщил, что должен был вернуться из Тараза на борту правительства – этот самолет гораздо комфортнее борта санавиации. Однако он выбрал спецтранспорт, потому что выявил у себя признаки коронавируса.

Также он сообщил, что второй ПЦР-тест все же показал у него КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980875-letel-samoletom-vmesto-bolnoy-patsientki-birtanov-nazval-lozhyu-publikatsiyu-v-sotssetyah/