Жители Алматинской области побоялись остаться без воды из-за строительства БАКАД (видео)

Водонапорная башня в Алматинской области. Кадр из видео: КТК

В одном из жилых массивов близ Алматы люди опасаются остаться без воды из-за строительства БАКАД. По их мнению, проезд к единственной водонапорной башне может оказаться заблокирован, и, в случае поломки, техника не сможет подъехать, сообщает сайт телеканала КТК.

Жители садоводческого общества в Алматинской области устроили собрание у оживленной дороги. Их беспокоит стройка южной части Большой Алматинской кольцевой автодороги.

По словам местных, дорога может заблокировать проезд к единственной водонапорной башне, которая обеспечивает водой порядка 200 участков, а это 1000 человек.

"Вот у нас поломка была, это хорошо, не насос сгорел, это только автоматика. И то проблема, два дня без воды, а тут мы живем семьями, постоянно живем. Здесь дачников очень мало. Так получилось, что все здесь живут постоянно. И без воды в такую жару, да в любое время, без воды как?" – высказалась одна из жительниц.

Отмечается, что местные устанавливали водонапорную башню за свой счет, а электричество проводили своими силами. Теперь они опасаются, что в случае аварии специалисты не смогут подъехать к сооружению, и все останутся без воды.

Людям здесь уже приходилось сталкиваться с коммунальными авариями. Бывали случаи, когда все садоводческое общество сидело без воды несколько дней, но тогда проблему решали почти сразу из-за свободного проезда к водонапорной башне.

"Массив оставался на два дня без воды, то есть два дня это был такой ажиотаж. В принципе, касательно заезда проблем никогда не было, была трасса, хоть и небольшая. А сейчас здесь если будет тротуар и ничего не предусмотрят, поставят камеру, даже за деньги никто заезжать не будет, нарушать, платить штраф.

Если поломка, и не будет заезда, – у нас практически не будет воды. Даже независимо, сколько денег мы можем потратить", – рассказал еще один местный житель.

Кроме того, люди переживают и за то, что БАКАД заблокирует въезд для машин, например, для скорой помощи или пожарных.

"Не могу никак сюда заехать. Почему? Потому что БАКАДные представители мне конкретно сказали: "Мы можем тут вообще выкопать и вам дорогу не делать".

В данный момент они оставляют нас без дороги, проезжей части. Большая техника и маленькая машина не может заехать. Из-за того, что здесь дорогу делали, скорая не смогла заехать. Фельдшер пешком с сумками пошел ко мне домой. У нас пенсионерка-бабушка есть. Когда они все перекопали, а бабушку нужно было везти в город, в поликлинику на обследование, мы не смогли выехать", – заявил житель садоводческого общества.

Тем не менее власти уверяют, что поводов для беспокойства нет.

"Сейчас мы ведем переговоры с руководством БАКАД. В частности, речь идет о въезде с кольца. Второй момент: заезд к водонапорной башне и к двум домам. Но могу сказать, что здесь оставили четыре метра. Смогут проехать как легковые, так и большегрузные машины", – отметил заместитель акима Райымбекского сельского округа Куаныш Кожахметов.

В Министерстве индустрии сообщили, что предусмотрено строительство дороги шириной три метра и протяженностью около 50 метров. Представители властей заверяют, что БАКАД не перекроет доступ к водонапорной башне. Наоборот, на подъезде к сооружению строители даже уложат асфальт.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов проинспектировал ход строительства БАКАД. Он подчеркнул, что важно поддерживать высокий темп работ, чтобы завершить их основную часть к концу года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980305-zhiteli-almatinskoy-oblasti-poboyalis-ostatsya-bez-vody-iz-za-stroitelstva-bakad-video/