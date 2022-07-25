Как продвигается строительство БАКАД близ Алматы, проверил замглавы МИИР

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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития проинспектировал ход строительства БАКАД. Он подчеркнул, что важно поддерживать высокий темп работ, чтобы завершить их основную часть к концу года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Алмаз Идырысов посетил большую Алматинскую кольцевую дорогу в рамках инспектирования дорожных объектов строительства республиканского значения.

Отмечается, что общая протяженность автодороги I а технической категории составляет 66 километров. Реализацию проекта БАКАД осуществляет турецко-корейский Консорциумом "Алсим Аларко – Макйол – СК Экоплан – Корея Экспрессвэй".

"В первую очередь, целью строительства БАКАД является разгрузка улиц города от транзитного транспорта. При проектировании данного проекта учитывалось мнение Алматинцев. БАКАД строится для удобства граждан.

В настоящее время ведутся полномасштабные работы на всей протяженности. Своевременное и качественное выполнение работ на особом контроле нашего министерства", – отметил вице-министр.

Во время рабочей поездки Алмаз Идырысов дал ряд поручений первому заместителю акима Алматинской области Лаззату Турлашову и напомнил об ответственности акимата за дороги местного значения. Вице-министр подчеркнул важность поддержания высокого темпа строительства, с целью завершения основных работ до конца текущего года.

По данным ведомства, сейчас на строительной площадке задействованы порядка 1652 человек персонала и 541 единица техники. Земляные работы выполнены на протяжении 51 километра, устроено 52 километра нижнего слоя и 10 километров верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На 96% выполнены работы по возведению мостов. Вынесено 179 штук сетей электро- и газоснабжения. Также устроено 106 водопропускных труб.

По расчетам специалистов, строительство большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60% и улучшит экологическую обстановку. В соответствии с условиями договора срок завершения работ запланирован на 2023 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980034-kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-bakad-bliz-almaty-proveril-zamglavy-miir/