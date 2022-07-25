Количество рейсов из Нур-Султана в Жезказган увеличится в два раза

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Более чем в два раза увеличится количество авиарейсов по маршруту Нур-Султан - Жезказган, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Как пояснили в ведомстве, в связи с многочисленными обращениями граждан и акимата Улытауской области, а также в рамках реализации поручения первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по развитию авиасообщения Улытауской области, Комитетом гражданской авиации была проведена работа с авиакомпанией АО Qazaq Air.

Авиаперевозчик сообщил, что увеличивает количество выполняемых полетов по маршруту Нур-Султан – Жезказган с 3 до 7 рейсов в неделю с 15 августа.

"В настоящее время Комитетом гражданской авиации продолжается работа по повышению транспортной доступности Улытауской области с другими регионами Казахстана", - сообщили в КГА.

Напомним, что 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана объявил о создании двух новых областей - Абайской и Улытауской.

8 июня текущего года официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане новы областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980036-kolichestvo-reysov-iz-nur-sultana-v-zhezkazgan-uvelichitsya-v-dva-raza/