После видео с разборками высокопоставленный полицейский лишился должности в Караганде

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Караганде освобожден от занимаемой должности замначальника управления криминальной полиции ДП региона Ермек Тобулбаев. Такое решение принято после публикации скандального видео с разборками группы мужчин, на котором оказался запечатлен полковник полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

После публикации в соцсетях записи, на которой выясняли отношения несколько мужчин, а полковник Ермек Тобулбаев наблюдал со стороны, в отношении него начали служебное расследование.

"По опубликованному видео в социальных сетях с участием заместителя начальника управления криминальной полиции проведено служебное расследование. По результатам решением дисциплинарной комиссии он освобожден от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По какой именно причине полковник лишился должности, в ведомстве не уточнили.

Ранее в соцсетях распространилось видео с разборками мужчин и указывалось, что на нем запечатлен замначальника управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Ермек Тобулбаев, а также якобы сотрудник прокуратуры Алексей Бондарев.

Однако выяснилось, что последний уже не работает в надзорных органах с декабря 2021 года.

В полиции же подтвердили, что на записи был запечатлен полковник Ермек Тобулбаев. В ведомстве заявили, что он находился на месте при исполнении служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979880-posle-video-s-razborkami-vysokopostavlennyy-politseyskiy-lishilsya-dolzhnosti-v-karagande/