Видео разборок с участием "прокурора" и полицейского в Караганде обсуждают в Сети

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Видео разборки группы мужчин, в которой, как указывается в соцсетях, приняли участие замначальника управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Ермек Тобулбаев и сотрудник прокуратуры Алексей Бондарев, прокомментировали в пресс-службе ДП и прокуратуре региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Резонансное видео разборок с участием высокопоставленного полицейского и предполагаемого работника прокуратуры распространяется в социальных сетях.

На нем запечатлены несколько мужчин, которые эмоционально выясняют отношения.

В кадре можно заметить человека, похожего на заместителя начальника управления криминальной полиции ДП Карагандинской области Ермека Тобулбаева. Он стоит немного в стороне и наблюдает за происходящим.

В какой-то момент между участниками завязывается драка. На этом видео обрывается. При этом автор утверждает, что в разборке участвовал и работник прокуратуры Алексей Бондарев.

Пользователи принялись обсуждать инцидент. Некоторые предположили, что после этого сотрудников "уволят задним числом".

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области. В ведомстве заявили, что Алексей Бондарев не работает в надзорных органах с 30 декабря 2021 года.

Между тем в ДП региона сообщили, что на момент записи видео замначальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев был при исполнении служебных обязанностей.

"В социальных сетях выложено видео конфликта между мужчинами с комментарием, что в нем принимает участие заместитель начальника управления криминальной полиции ДП области.

Сообщаем, что 4 июля на сотовый телефон заместителя начальника УКП поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества о конфликте из-за оспариваемого имущества.

В целях недопущения противоправных действий и выяснения обстоятельств он направился на место событий, одновременно вызвав туда наряд полка патрульной полиции.

Выяснилось, что предметом конфликта между сторонами была автомашина. Прибывшими дополнительными силами все участники доставлены в отдел полиции УП Караганды. По данному факту начато досудебное расследование по ст.293 УК РК (Хулиганство)", - пояснили в ведомстве.

Сам Ермек Тобулбаев также высказался о произошедшем. Он заявил, что по долгу службы часто выезжает на места происшествий. При этом его главная цель - недопущение противоправных действий и нарушения общественного порядка.

"Изначально все было спокойно. Я вызвал наряд и поехал туда сам. По прибытии просто наблюдал, стороны разговаривали. Когда один из участников ударил другого, мы сразу же вмешались в ситуацию. Все были доставлены в отдел. Андрей Бондарев тоже там был. Он является свидетелем по делу о мошенничестве", - заявил Ермек Тобулбаев.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979790-video-razborok-s-uchastiem-prokurora-i-politseyskogo-v-karagande-obsuzhdayut-v-seti/