"Негигиенично и травмоопасно": алматинцам напомнили о запрете на купание в фонтанах (фото)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Лето в Алматы вступило в свои права, и люди, гуляющие по улицам города, начали искать способы укрыться от зноя. Некоторые предпочитают освежиться пробежав по фонтану или окунувшись в него даже несмотря на то, что купание в городских фонтанах запрещено. О таком запрете напомнили алматинцам в акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Корреспонденты NUR.KZ прогулялись вдоль фонтанов по улице Зенкова, на проспектах Достык и Назарбаева, и поговорили с горожанами, которые выбирают в качестве способа спасения от жары купание в фонтанах.

"Вот, приехали на фонтаны охладиться, искупаться, свежо, хорошо. Ребенку тяжело сейчас, жара такая, нужно как-то охлаждаться. Почему нет?" – рассказала одна из горожанок.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В вопросе купания в фонтанах многих заботит аспект безопасности. Есть пешеходные фонтаны, в которых нет застоявшейся воды, а есть и фонтаны с бассейнами, где существует вероятность размножения микробов.

Алматинцы отметили, мол, если решился купаться в фонтане – важно принять душ после таких водных процедур и не наглотаться фонтанной воды.

"Насчет заразы – да, допускаю (что есть – прим. ред.), просто надо, когда домой пойдешь, ополоснуться, помыться, главное, чтобы внутрь не попадало, в нос, в глаза и все", "Домой пришел, искупался под душем – проблем нет", – поделились горожане.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Тем не менее нашлись и противники купания в фонтанах. Одна из горожанок подчеркнула, что купаться в фонтанах запрещено, а правилами пренебрегать не стоит.

"Если было бы позволено, тогда – да. А вообще, запрещено", – заявила женщина.

Как отметил корреспондент NUR.KZ, в фонтанах в Парке Первого Президента купающихся не было замечено. Здесь установлены таблички о запрете купания.

Иллюстративное фото: NUR.KZ

В акимате города Алматы на запрос корреспондента NUR.KZ ответили, что купание в городских фонтанах запрещено и выдавать разрешение на это не планируется.

"В целом, фонтан – это не место, предназначенное для купания. В крайнем случае – это место для нахождения людей, если речь идет о пешеходных фонтанах с перекрытой настилом поверхностью воды, так называемых "сухих" фонтанах", – подчеркнули представители ведомства.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Отмечается, что такое купание может нанести ущерб не только фонтанам, но и здоровью самих купающихся.

"В фонтаны поступает обычная водопроводная вода, которая затем циркулирует по замкнутому циклу, и обновляется она раз в месяц. В результате, в воде могут скапливаться бактерии и вирусы", – объяснили в городской администрации.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также представители акимата добавили, что для содержания фонтанов в чистоте используется обеззараживающая химия против "цветения", которая может нанести вред здоровью человека.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Купание в фонтанах негигиенично и, к тому же, травмоопасно, поскольку в чашах фонтанов размещено технологическое оборудование (различные насадки, провода и светильники). Это чревато травмами для самих людей, а также поломкой оборудования. Неполадки, которые возникают из-за купающихся, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации", – сообщили в акимате города Алматы.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Между тем в Департаменте по ЧС города Алматы напомнили об инциденте, который произошел 19 июня прошлого года – в фонтане у здания Казахского государственного цирка током ударило двух девочек и их маму.

Им на помощь пришел молодой человек, Абылай, оказавшийся поблизости.

"Несмотря на то, что и его било током, по очереди вытащил их из воды (маму и одну из дочек – прим. ред.). А третью девочку спас другой взрослый мужчина, потому что Абылай и сам обессилел, пока вытаскивал женщину и ее дочь из фонтана", – рассказала тогда очевидица происшествия.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители ДЧС также пояснили, что купание разрешается на водных объектах, прилегающих к водоему и обустроенных для организованного отдыха. В Алматы существует четыре таких зоны:

западная (в южном направлении от улицы Толе би, 300 метров до пирса) часть озера "Сайран" – Ауэзовский район;

Ауэзовский район; восточная (200 метров в южном направлении от улицы Толе би) часть озера "Сайран" – Алмалинский район;

Алмалинский район; зона отдыха "Гульдер" вдоль большого Алматинского канала имени Д. Кунаева – Жетысуский район;

Жетысуский район; пляжная зона Роща "Баума" вдоль большого Алматинского канала им. Д. Кунаева – Турксибский район.

Все остальные водоемы являются запрещенными для купания местами.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее в соцсетях алматинцы стали выкладывать видеоролики, на которых запечатлены мопедисты, разъезжающие по прогулочным пространствам, в том числе и по фонтанам, и мешающие находящимся там пешеходам.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979584-negigienichno-i-travmoopasno-almatintsam-napomnili-o-zaprete-na-kupanie-v-fontanah-foto/