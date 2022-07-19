Алматинцев возмутили мопедисты, ездящие по фонтанам и прогулочным зонам

Мопедист. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Жители Алматы делятся друг с другом в соцсетях видеороликами, на которых запечатлены мопедисты, разъезжающие по прогулочным пространствам и мешающие находящимся там пешеходам, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеозаписи с водителями мопедов были опубликованы в Telegram-сообществе kris_p_almaty_official.

Авторы роликов заявили, что мопедисты спокойно ездят на высокой скорости по пешеходным зонам, иногда – группами. Кроме того, один из авторов заснял, как водитель мопеда проезжает прямо по фонтану на проспекте Достык.

Алматинцы попросили у полиции и акимата разобраться с этой проблемой.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

В ведомстве ответили, что Управление местной полицейской службы планирует провести на данном участке точечные целевые рейды, в ходе которых и будут отслеживать подобные правонарушения.

Всех виновных пообещали разыскивать и наказывать в соответствии с законом. Действиям каждого нарушителя будет дана правовая оценка.

Вместе с тем, как отметили в полиции, ранее сигналов от жителей по данному факту не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979168-almatintsev-vozmutili-mopedisty-ezdyaschie-po-fontanam-i-progulochnym-zonam-video/