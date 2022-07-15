В Минсельхозе придумали, как решить проблему нехватки сахара в Казахстане

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Ранее власти сокращали посевы сахарной свеклы в Казахстане, но после вчерашнего выговора президента из-за ситуации с сахаром, глава МСХ Ербол Карашукеев предложил расширить посевные площади данной сельхозкультуры. Своей идеей он поделился на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев сообщил, что для обеспечения страны сахаром будет разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли.

Документ, добавил он, предусматривает увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы за счет ввода новых орошаемых земель, внедрения водосберегающих технологий полива, развития семеноводства.

Кроме того, важную роль должно сыграть техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, а также строительство и модернизация сахарных заводов.

"Будут и усилены меры государственного регулирования, и поддержки сахарной отрасли. Также будут приняты меры по увеличению объемов импорта белого сахара и переработки тростникового сахара-сырца", – резюмировал министр.

Напомним, что вчера на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры двум министрам – главе Минторговли и интеграции Бахыту Султанову и главе Минсельхоза Ерболу Карашукееву. Президент подчеркнул, что правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный проект по развитию сахарной отрасли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978739-v-minselhoze-pridumali-kak-reshit-problemu-nehvatki-sahara-v-kazahstane/