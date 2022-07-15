Стало известно, кому передали управление аэропортом Петропавловска

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Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области прокомментировало передачу аэропорта Петропавловска в доверительное управление. Комментарий ведомство дало изданию Петропавловск.news.

В управлении напомнили, что совершить сделку удалось лишь с четвертой попытки, хотя на торги аэропорт был выставлен еще в марте этого года.

При этом предприятие, оцененное в 5,6 млрд тенге, ушло в доверительное управление с правом последующего выкупа за вдвое меньшую сумму - 2,8 млрд тенге.

Как пояснили в управлении пассажирского транспорта и автодорог СКО, стоимость была снижена в соответствии с правилами передачи государственного имущества в доверительное управление, утвержденными приказом МНЭ РК от 16 января 2015 года №17.

"Имущество также будет оставаться в государственной собственности, в частную собственность возможна передача только по истечении 5 лет при условии исполнения всех принятых на себя обязательств доверительным управляющим.

Доверительный управляющий будет обязан принимать меры по управлению имуществом и стабилизации финансовой деятельности аэропорта", - говорится в комментарии ведомства.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Доверительным управляющим авиагавани стало ТОО "МАК" (Международный аэропорт Кызыл-Жар).

По данным издания, ТОО еще с прошлого года по договору совместной деятельности осуществляет аэропортовую деятельность и обеспечивает авиационную безопасность. В настоящее время ТОО "МАК" успешно проходит процедуру продления сертификата годности аэродрома.

"Вопросы развития международных рейсов будут рассматриваться после выполнения мероприятий, необходимых для оказания дозаправки воздушных судов", - добавили в управлении.

В управлении транспорта и автодорог СКО также сообщили, что для участия в этих конкурсах необходимо было в доход государства оплатить 850 млн тенге, которые являются невозвратными.

В дальнейшем будет проводиться процедура передачи имущества по акту и подписание договора доверительного управления. После подписания договора доверительного управления эксплуатант аэропорта выступит с официальным заявлением о планах работы.

Отмечается, что в Казахстане уже есть положительный опыт развития аэропортов, переданных в конкурентную среду, например, в Алматы, Туркестане, Актау и Атырау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978777-stalo-izvestno-komu-peredali-upravlenie-aeroportom-petropavlovska/