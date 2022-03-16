Фото: e-auction.gosreestr.kz

Международный аэропорт Петропавловска выставили на торги. Соответствующее объявление появилось на Электронной торговой площадке.

Балансодержателем является управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области. Конкурс объявлен по передаче аэропорта в доверительное управление с правом выкупа. Стартовая цена - более 5,6 млрд тенге.

Заявки принимаются до 31 марта.

По условиям тендера, срок доверительного управления составляет 3 года. При этом инвестор должен сохранить профиль деятельности аэропорта в течение 10 лет с даты заключения договора, за это время вложить в развитие воздушной гавани 1,5 млрд тенге и использовать объект только по целевому назначению.

Также приводятся другие требования к потенциальному победителю конкурса.

Фото: e-auction.gosreestr.kz

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог изданию Sputnik Казахстан сообщили, что доверительное управление является одним из механизмов передачи объектов государственной собственности в конкурентную среду, где инвесторы могут заниматься развитием и улучшением качества предоставляемых услуг.

"Конкурентоспособные, финансово устойчивые, развивающиеся аэропорты находятся в доверительном управлении частных компаний либо в государственно-частном партнерстве", - пояснил руководитель ведомства Максат Баяхмет.

По его словам, практика показала, что даже при высокой загруженности полученный доход от деятельности аэропорта не смог обеспечить хотя бы фонд заработной платы.

"Субсидированные рейсы не дают аэропорту работать хотя бы безубыточно. Госорган не может финансировать текущие расходы аэропорта, такие как заработная плата, коммунальные услуги, сертификацию и обучение сотрудников", - сказал глава управления.

Он отметил, что оценку имущества воздушной гавани для определения стартовой цены проводили аккредитованные субъекты предпринимательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961068-aeroport-petropavlovska-vystavili-na-torgi/