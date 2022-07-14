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Международный аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление на пять лет. Сделка состоялась сегодня, 14 июля. Об этом сообщается на Электронной торговой площадке.

Тендер по передаче аэропорта города Петропавловска в доверительное управление с правом выкупа признан состоявшимся.

Стартовая цена, как и цена продажи, составила 2,8 млрд тенге, а гарантийный взнос – 846 млн тенге.

Указывается, что имущество аэропорта передается в доверительное управление на пять лет. При этом по договору в течение 10 лет управляющий должен будет сохранить профиль деятельности объекта и инвестировать в него 1,2 млрд тенге.

Также по условиям тендера доверительный управляющий не может использовать объект не по целевому назначению, либо разбирать и ликвидировать его.

Как подчеркивает издание Петропавловск.news, совершить сделку удалось только с четвертой попытки.

Отмечается, что решение о передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление было принято еще в 2019 году. У предприятия существовали финансовые трудности из-за малого количества обслуживаемых рейсов.

О том, что Международный аэропорт Петропавловска выставили на торги, стало известно в марте этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978529-aeroport-petropavlovska-peredali-v-doveritelnoe-upravlenie-na-pyat-let/