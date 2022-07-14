"Похожи на лоскутное одеяло": Токаев о дорогах в Казахстане

Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании кабмина указал на коррупцию в сфере строительства автодорог в Казахстане. Он поручил навести порядок в этой сфере, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отдельно остановился на деятельности компании "КазАвтоЖол".

Он отметил, что в этом году будут проведены ремонтные работы на более чем 11 тыс. километрах дорог. На эти цели выделено более 600 млрд тенге.

"Ремонтные работы нельзя затягивать. Надо держать эти работы на жестком контроле. Надо уделять особое внимание качеству дорог. То, что у нас в стране дороги плохие, и коррупция в сфере строительства дорог – ни для кого не секрет. Если не говорить о другом, то дорога, ведущая в Акорду, похожа на лоскутное одеяло", – заявил Токаев.

В этой сфере, по его оценке, очень много проблем.

"Тендеры выигрывают одни и те же компании каждый год. Эта ситуация продолжается десятки лет. Надо принимать срочные меры для приведения в порядок (этой сферы – прим. ред.).

Полгода прошло, а на 44% средств, выделенных на ремонт, не проведены госзакупки. Эта работа очень медленно идет в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях", – подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что все необходимые материалы для строительства дорог имеются.

"Но потенциал отечественного производства до конца не используется. Я считаю, что это искусственно созданный дефицит.

Еще одним актуальным вопросом является организация современного сервиса на дороге. Сейчас в стране насчитывается 1600 таких объектов. Только 68% из них соответствуют национальному стандарту.

Ситуация в Туркестанской, Карагандинской и Мангистауской областях, очень важных с точки зрения транзита, очень плохая", – отметил позже он.

Напомним, что на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил создать единую дорожную компанию Казахстана, объединив компании "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор".

Также президент заявил о возможном дефиците газа в 2023 году. По его словам, к этому может привести введенное до конца года ценовое сдерживание газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978457-pohozhi-na-loskutnoe-odeyalo-tokaev-o-dorogah-v-kazahstane/