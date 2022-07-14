Токаев поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор"

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Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор", поскольку обе компании следят за состоянием дорог, однако, жалоб от граждан на этот счет меньше не становится, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент заявил, что дорожная отрасль Казахстана требует радикальной реформы.

"В стране есть два основных оператора, которые следят за состоянием дорог и предоставляют услуги. Честно говоря, они оба выполняют одну и ту же работу, и количество рабочих больше, чем необходимо", – заявил президент.

Токаев добавил: несмотря на целых две организации, занимающихся дорогами, число жалоб казахстанцев на них не уменьшается.

"Поручаю правительству объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" и создать единую дорожную компанию Казахстана. В результате количество сотрудников будет сокращено", – заявил президент.

В ходе того же заседания Токаев оценил работу правительства как среднюю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978446-tokaev-poruchil-obedinit-kazavtozhol-i-kazahavtodor-v-odnu-kompaniyu/