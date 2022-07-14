Токаев: Дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году

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Президент Казахстана на расширенном заседании правительства заявил о возможном дефиците газа уже в 2023 году. По его словам, к этому может привести введенное до конца года ценовое сдерживание газа, передает корреспондент NUR.KZ.

"Дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году. При этом нужно понимать, что переориентация газа с экспортного на внутренний рынок – вынужденный шаг, который ведет к потере валютной выручки и ухудшению торгового баланса", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что по этой причине нужно нарастить добычу и переработку газа – так государство сможет получать экспортную прибыль и в полной мере обеспечивать внутренние нужды.

"Для новых проектов по добыче газа следует проработать фискальные преференции", – добавил Токаев.

Президент заявил, что правительство должно принять меры для недопущения дефицита газа в Казахстане.

"Мы были вынуждены до конца текущего года продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа. Однако искусственное сдерживание цен в будущем может привести к дефициту. Это закон рынка.

Поэтому правительству необходимо принять меры по запуску торгов, не допустив при этом ценовых перекосов", – сказал Токаев.

Напомним, что на расширенном заседании правительства президент также подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности в геологической отрасли страны.

В целом глава государства оценил работу правительства Казахстана как среднюю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978439-tokaev-defitsit-gaza-v-strane-prognoziruetsya-uzhe-v-sleduyuschem-godu/