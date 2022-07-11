Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через госграницу

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Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном. Решение вступает в силу завтра, 12 июля, об этом сообщается на официальном сайте Минздрава республики.

"Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу с Российской Федерацией и Республикой Узбекистан", - говорится в распространенном сообщении.

Так, по информации Минздрава, с 12 июля 2022 года возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:

через границу с Россией (Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау)

через границу с Узбекистаном (Целинный и Сырдарья).

При этом а Минздраве напомнили казахстанцам о своевременном прохождении вакцинации и ревакцинации против коронавируса.

Отметим, что в последнее время количество больных COVID-19 в Казахстане растет. Так, за прошедшие сутки в стране выявили 454 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977942-kazahstan-otkryvaet-12-avtomobilnyh-punktov-propuska-cherez-gosgranitsu/