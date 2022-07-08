Нежащуюся у скал рысь сняла фотоловушка в Алматинском заповеднике

Туркестанская рысь. Кадр из видео: instagram.com/qazfwc

В Алматинском заповеднике в кадр фотоловушки вновь попала краснокнижная туркестанская рысь. Видео с нежащимся на земле животным было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

"Туркестанская рысь, занесенная в Красную книгу Казахстана, попала в фотоловушку в Алматинском заповеднике", – подписали видео представители ведомства.

На записи рысь отдыхает, валяясь на земле и перекатываясь то в одну, то в другую сторону, как большой котенок. Эти кадры демонстрируют ласковую натуру дикого животного.

Как отметили представители Комитета лесного хозяйства и животного мира, туркестанская рысь встречается исключительно в Центральной Азии.

По данным экспертов, на территории Алматинского заповедника обитают около 16 особей туркестанской рыси.

"За полгода (с декабря 2021 года по май 2022 года) животное попадало в фотоловушку 11 раз", – добавили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о целом семействе туркестанских рысей в национальном парке "Алтын-Эмель" и о любопытном хищнике, пойманном на видео в нацпарке "Кольсайские озера".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977646-nezhaschuyusya-u-skal-rys-snyala-fotolovushka-v-almatinskom-zapovednike/