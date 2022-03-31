Редкая туркестанская рысь попала на видео в нацпарке "Алтын-Эмель"
В одном из ущелий национального парка "Алтын-Эмель" в объектив фотоловушки попали несколько туркестанских рысей. Эти животные занесены в Красную книгу Казахстана.
Одна из фотоловушек на территории ГНПП "Алтын-Эмель" засняла редкую картину: за самкой туркестанской рыси следовали три ее детеныша. Видео с представителями семейства кошачьих появилась на официальной странице нацпарка в Facebook.
Сообщается, что маленьким рысятам только год от роду.
Кроме того, представители национального парка рассказали, что три детеныша в помете туркестанской рыси – само по себе большая редкость. Обычно рождается два котенка.
"Что указывает на благоприятные условия обитания рыси в национальном парке", – подчеркнули сотрудники "Алтын-Эмель".
Отмечается также, что основная добыча туркестанской рыси – молодняк сибирского горного козла или кабана, а реже кеклики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962936-redkaya-turkestanskaya-rys-popala-na-video-v-natsparke-altyn-emel/