Туркестанскую рысь заметили на Кольсайских озерах (видео)

Туркестанская рысь возле солонца. Кадр из видео: facebook.com/Kolsailakes

Редкий хищник попал в объектив камеры фотоловушки, установленной на территории нацпарка "Кольсайские озера". Туркестанская рысь, попавшая на видео, занесена в Красную книгу Казахстана.

Видео с туркестанской рысью появилось на странице в национального парка "Кольсайские озера".

"Прекрасные кадры редкого и очень красивого хищника, обитающего в нашем национальном парке!" – подписали публикацию представители нацпарка.

На видео любопытный зверь несколько раз проходит мимо установленного на склоне солонца – специальной кормушки для животных, наполненной солью.

Можно заметить, как рысь то ходит возле кормушки, то запрыгивает на нее, затем отбегает подальше и снова возвращается.

Туркестанская рысь — это один из подвидов обыкновенной рыси. В Средней Азии эти животные обитают в основном в открытых лесах и степях, а также встречаются на скалистых холмах и горах пустынных регионов Центральной Азии.

Напомним, что недавно другую особь туркестанской рыси и троих ее детенышей засняли в национальном парке "Алтын – Эмель".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963112-turkestanskuyu-rys-zametili-teper-i-na-kolsayskih-ozerah-video/