Опрос NUR.KZ: ездите ли вы в отпуск в кредит

Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Проведенный дома отпуск не всегда ассоциируется с настоящим отдыхом, особенно, если он выпал на летний период. В это время так хочется сменить обстановку, отправиться к морю или озеру либо просто на природу, передает корреспондент NUR.KZ.

Тем не менее, с каждым годом выезд на курорт, будь он местный или заграничный, становится все дороже. Суммы за путевки растут и могут быть неподъемными для той или иной семьи.

Ранее мы рассказывали, где казахстанцы смогут отдохнуть более бюджетно - на Алаколе или Балхаше. Кроме того, можно устроить себе и более дорогой отдых, при этом не выезжая за пределы страны.

Те же, кто привык путешествовать по миру и выезжать в другие страны в разгар летнего сезона, тоже смогут найти разные варианты, но немалая часть из них для среднестатистического казахстанца может быть недоступна в силу своей стоимости. Особенно, если речь идет об оплате путевки на всю семью.

К счастью - или к сожалению, как говорил один казахстанский чиновник, - но казахстанцы находят средства на отпуск, а способствуют тому развитые банковские продукты. Мы решили провести опрос и узнать, используете ли вы кредиты или рассрочку, чтобы съездить в отпуск?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977541-opros-nurkz-ezdite-li-vy-v-otpusk-v-kredit/