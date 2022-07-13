Отпуск за рубежом стал дороже в 2022 году для жителей всех стран мира

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Отпуск в 2022 году обходится отдыхающим дороже, чем в допандемийные времена. Подорожало все: от поездок на такси до еды в ресторанах и кафе. Из-за глобальной инфляции отдыхающие получают намного меньше, чем могли получить за те же деньги три года назад, передает BBC.

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Согласно данным Ice Travel Group, сайта, который собирает данные о путешествиях, стоимость аренды автомобилей в европейских странах за последнюю неделю выросла более чем вдвое. По сравнению с 2019 годом также выросли цены на проживание, парковку в аэропорту, страховку и другие виды туристических расходов. Исследователи сравнили средние цены на десять самых популярных направлений в 2019 году с десятью самыми популярными направлениями 2022 года.

Стоимость проживания с завтраком выросла в среднем с 608 до 755 фунтов стерлингов (726 и 902 долларов). Цены варьируются в зависимости от направления. Наибольший рост наблюдается в Египте, Греции, США, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Италии.

Специалисты говорят, что даже в этих условиях отпуск остается приоритетной тратой для большинства людей, поскольку для многих это будет первый отпуск с начала пандемии. Крис Уэббер, руководитель отдела в Ice Travel Group, говорит, что на рост цен напрямую влияет высокий спрос со стороны потребителей. По его мнению, в 2023 году цены на отдых вырастут еще сильнее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1978015-otpusk-za-rubezhom-stal-dorozhe-v-2022-godu-dlya-zhiteley-vseh-stran-mira/