День столицы празднуют в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Сегодня, 6 июля, в Казахстане празднуют день столицы. Праздник является государственным, поэтому сегодня у казахстанцев официальный выходной, передает NUR.KZ.

В этом году главному городу страны исполнится 24 года.

Постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу Верховный совет принял 6 июля 1994 года, но официальный перенос состоялся в 1997 году.

С 6 мая 1998 года по указу президента Акмола стала называться Астаной. А в марте 2019 года указом главы государства РК Касым-Жомарта Токаева Астана была переименована в Нур-Султан.

Ранее в акимате Нур-Султана рассказывали, как в этом году астанчане отметят День столицы. Так, сегодня в 11:00 в триатлон-парке начнется спортивное состязание Elorda Tolqyny, а на ипподроме "Казанат" пройдет байга за "Кубок столицы".

Вечером, в 21:00, на сцене амфитеатра на набережной выступит певец Улыкпан Жолдасов, а с 18:00 до 22:00 на парковке стадиона "Астана-Арена" пройдет традиционный Open air "Халықпен бірге".

Кроме того, вечером в концертном зале "Казахстан" будет организован концерт "Далам менің", посвященный творчеству ансамбля "Дос-Мукасан".

Однако праздничного салюта в честь дня рождения столицы в этом году не будет.

День столицы отпразднуют и в Алматы. Акимат мегаполиса в своем Telegram-канале опубликовал план праздничных мероприятий.

Так, сегодня в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города. В программу входят детские активности и конкурсы.

Концерты с участием творческих коллективов пройдут в следующих локациях:

12:00 – в Турксибском районе – на пересечении улиц Сауранбаева и Спартака;

15:00 – возле торгово-развлекательного центра Mega Park на Сейфуллина;

18:00 – на площади возле акимата Наурызбайского района по адресу Шугыла, 347.

В 20:00 на площади Абая возле Дворца Республики состоится большой концерт под открытым небом, где выступят такие звезды эстрады, как группа «101», Парвиз Назаров, группа «Кешью», группа «Уркер», Айдана Меденова, Нуржан Керменбаев, Серик Ибрагимов и другие селебрити.

Между тем ранее казахстанские депутаты не исключили возможность пересмотра даты празднования Дня столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977017-den-stolitsy-otmechayut-v-kazahstane/