Депутаты не исключили возможность пересмотра даты празднования Дня столицы

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Депутат сената Акмарал Альназарова в кулуарах парламента прокомментировала вопрос о том, могут ли пересмотреть дату празднования Дня столицы. Сейчас этот день совпадает с днем рождения Первого Президента Нурсултана Назарбаева – 6 июля, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова отметила, что Казахстан выбрал путь демократичного развития страны, и что нужно отойти от элементов авторитарной модели.

"Этот вопрос будет решаться (отказ от празднования Дня Первого Президента 1 декабря – прим. ред.). Возможно, будет переформатирован этот праздник, но в целом да, те механизмы, которые были на сегодня, уже неактуальны", – отметила она.

Она также прокомментировала возможность пересмотра даты празднования Дня столицы.

"День столицы нужен, почему бы не пересмотреть. Наверное, это дело будущего, и привязать непосредственно к каким-то историческим датам", – резюмировала она.

Ранее в акимате Нур-Султана рассказали, как пройдет празднование Дня столицы в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976419-deputaty-ne-isklyuchili-vozmozhnost-peresmotra-daty-prazdnovaniya-dnya-stolitsy/