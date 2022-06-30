Как будут отмечать День столицы в Нур-Султане, рассказали в акимате
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В этом году столица Казахстана отмечает свое 24-летие. В честь этого события в городе запланирована праздничная программа. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.
В городе состоится торжественное открытие ряда социальных объектов, скверов, общественных пространств, более 80 дворовых территорий.
Кроме того, в столице организуют концерты, спортивные турниры, выставки и так далее.
Так, 28 июня на сцене Государственной академической филармонии с концертом "Өмір дастан", посвященным 70-летию Ермурата Усенова, выступил этно-ансамбль "Қорқыт".
В тот же день стартовал Международный турнир по боксу среди мужчин и женщин "Елорда кубогы" во Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова. Соревнования продлятся до 5 июля.
Сегодня в театре "Жастар" можно будет посетить выставку художника Гульназым Умирзак, а также модный показ дизайнера Алтынбека Ермухан.
С 1 по 6 июля в этно-мемориальном комплексе "Атамекен" будет работать арт-выставка на тему "Пейзажи столицы".
Дирекция объединенных музеев в честь праздника организует сразу несколько экспозиций:
- с 1 по 8 июля – выставку "Ел тірегі – Елорда";
- с 1 по 5 июля – фотовыставку "Киелі менің Елордам";
- днем 5 июля здесь пройдет день открытых дверей "Әлем картасындағы жаңа елорда".
1 июля в 19:00 в Амфитеатре на набережной реки Есиль состоится концерт, посвященный творчеству Батырхана Шукенова "Твои шаги".
3 июля в 20:30 возле монумента "Қазақ елі" отметят Национальный день домбры.
В этот же день в 18:00 столичная филармония приглашает на праздничный концерт ко Дню столицы.
С утра в ледовом дворце "Барыс Арена" будет проходить республиканский турнир по казак куресы "Қазақстан барысы".
4 июля в 21:00 на сцене Амфитеатра с праздничным концертом "Астанамның таң самалы" выступят артисты отечественной эстрады и творческие коллективы.
С 4 по 6 июля в Центральном парке проведут фестиваль городской культуры "Mereke Street".
5 июля в 19:00 в концертном зале филармонии организуют вечер юмора "Әзіл әлемі".
В тот же день и время театр оперы и балета "Астана Опера" представит балеты серебряного века "Шопениана" и "Шехрезада".
5 и 6 июля на спортивном пространстве "Колизей" у монумента "Отан Ана" будет организован турнир по стритболу "Nur Sultan Cup".
С 5 по 9 июля театр "Астана Балет" приглашает посетить премьеру балета "Орфей и Эвридика".
В День столицы, 6 июля, в 11:00 в Триатлон парке начнется спортивное состязание "Elorda Tolqyny". В это же время на ипподроме "Казанат" наездники будут соревноваться в разных видах байги за "Кубок столицы".
Вечером, в 21:00, на сцене Амфитеатра выступит Улыкпан Жолдасов с программой "Ақ қанат – ақ құсым".
С 18:00 до 22:00 на парковке стадиона "Астана-Арена" пройдет традиционный Open air "Халықпен бірге".
Вечером того же дня в ЦКЗ "Казахстан" будет организован концерт "Далам менің", посвященный творчеству ансамбля Дос-Мукасан.
8 июля в Амфитеатре состоится концертное представление "Люблю тебя, моя столица".
С 10:00 до 22:00 около "Барыс-Арены" пройдет 12-часовой Open air "You Fest".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976288-kak-budut-otmechat-den-stolitsy-v-nur-sultane-rasskazali-v-akimate/