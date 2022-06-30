Как благоустроят рощу Баума, рассказал аким Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с жителями Турксибского района о том, как будет благоустроена роща Баума, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи к акиму обратился один из жителей, попросивший сделать площадку для зарядки в роще, на что Досаев рассказал о том, что готовится большой проект благоустройства рощи Баума на 150 гектаров.

"По роще Баума мы готовим большой проект на 150 гектаров. Там будет предусмотрена и площадка для разминок, и тропинки для ходьбы, не асфальт, а качественный долгосрочный материал – выстроим всю инфраструктуру вдоль БАКа", – сообщил аким.

Напомним, сегодня Досаев рассказал, когда закончат строительство развязки на пересечении Кульджинского тракта и улицы Бухтарминской. Также он сообщил, что сегодня будет проведен конкурс на должность руководителя Управления здравоохранения Алматы.

Кроме того, аким пообещал выделить личные средства на закуп костюмов для солистов хора – с такой просьбой к нему обратилась одна из жительниц района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976412-kak-blagoustroyat-roschu-bauma-rasskazal-akim-almaty/