Когда закончат строительство развязки на Кульджинке, рассказал аким Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Турксибского района о том, когда завершится строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинского тракта и улицы Бухтарминская, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Досаев заявил, что строительство транспортной развязки на пересечении Кульджинский тракт – Бухтарминская завершится в конце года, в частности, в декабре 2022 года.

Напомним, движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пресечении улицы Бухтарминская с Кульджинским трактом было открыто 21 ноября прошлого года.

Отмечалось, что открыто также движение по съездам с улицы Бухтарминская на Кульджинский тракт при движении на восток, а также при движении по Кульджинскому тракту открыт съезд на улицу Бухтарминская.

Предыдущий аким Бакытжан Сагинтаев обещал алматинцам открыть движение по этой развязке во всех направлениях в первом полугодии 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976338-kogda-zakonchat-stroitelstvo-razvyazki-na-kuldzhinke-rasskazal-akim-almaty/