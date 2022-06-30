"Я помогу вам лично": Досаев пообещал дать деньги на костюмы для хора

Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района пообещал лично оказать денежную помощь солистам хора, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, во время встречи, одна из жительниц Турксибского района 90-летняя Александра Солодовникова попросила акима помочь хору. Она заявила о том, что необходима спонсорская помощь для приобретения костюмов солистам хора. Женщина отметила, что костюмы необходимы примерно на 20 человек, и пообещала "лишнее отдать назад".

На просьбу аким ответил, что лично найдет средства.

"Я с удовольствием вашему хору от себя помогу, только скажите, сколько необходимо. Я найду деньги от себя и передам. Я помогу вам лично", - сообщил Ерболат Досаев.

Напомним, сегодня на встрече с населением аким Алматы сообщил о том, что 30 июня будет конкурс на пост руководителя управления здравоохранения.

Также он рассказал, когда закончат строительство развязки на пересечении Кульджинского тракта с улицей Бухтарминская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976345-ya-pomogu-vam-lichno-dosaev-poobeschal-dat-dengi-na-kostyumy-dlya-hora/