"Выплаты в 200 тыс. тенге": видео с Токаевым и Чанпеном Чжао рассылают мошенники в Казнете

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Неизвестные распространили в Казнете рекламу "программы поддержки и увеличения доходов", которую якобы обсуждали на встрече президент Токаев и основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпен Чжао. Фактчекеры предупреждают, что в рекламе дана фейковая информация.

Как сообщает портал Stopfake.kz, в тексте, прикрепленном к распространяемому в Казнете ролику, также сказано о выплатах в 200 тысяч тенге в неделю для каждого жителя, участвующего в этой программе. На самом деле на встрече подобная программа не обсуждалась.

Как объясняют фактчекеры, первое, на что следует обратить внимание в этом рекламном сообщении, — размещение не на официальном ресурсе и не в аккаунте криптобиржи Binance, а на посторонней странице. Второе – новостной выпуск, в котором говорят о встрече Касым-Жомарта Токаева с Чанпеном Чжао, обрывается на том моменте, когда ведущая начинает озвучивать предмет их беседы. Тогда голос за кадром меняется на мужской и подробно рассказывает о том, какие условия ждут казахстанцев на криптобирже.

Это говорит о том, что, во-первых, источник сообщения неизвестен и, как следствие, ненадежен. Во-вторых, в официальном выпуске новостей о прибыли для граждан РК не говорили вовсе. Поэтому авторы рекламы переозвучили это видео, добавив информацию от себя.

Встреча главы государства с Чанпеном Чжао действительно состоялась 25 мая 2022 года. Однако ни о какой «госпрограмме поддержки» и о выплатах казахстанцам со стороны криптобиржи на ней не говорили. На самом деле Касым-Жомарт Токаев обсуждал с основателем Binance вопросы сотрудничества в области цифровых финансов и реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий. Также речь шла о создании регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане.

На официальном сайте криптобиржи Binance также никакой информации о программах с выплатами или об особых условиях для граждан Казахстана нет. Зато есть подробные советы пользователям, рассказывающие о том, как не попасться на удочку мошенников. В них сказано, что мошенники зачастую размещают рекламу, обещая баснословную прибыль и привлекая таким образом внимание трейдеров или людей, желающих заработать на криптовалюте.

Из всего этого можно сделать вывод о том, что распространяемая реклама мошенническая. Об особых условиях на криптобирже Binance не было сказано ни в реальном выпуске новостей о встрече основателя биржи с президентом РК, ни на официальном сайте Binance.

Это не первый раз, когда онлайн-мошенники обещают казахстанцам баснословные доходы в обмен на инвестиции или взносы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975902-vyplaty-v-200-tys-tenge-video-s-tokaevym-i-chanpenom-chzhao-rassylayut-moshenniki-v-kaznete/