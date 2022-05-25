Токаев встретился с основателем криптобиржи Binance
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем и генеральным директором крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпеном Чжао. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
В ходе встречи были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане.
По завершении встречи в присутствии президента был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компанией Binance.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971030-tokaev-vstretilsya-s-osnovatelem-kriptobirzhi-binance/