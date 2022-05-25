Токаев встретился с основателем криптобиржи Binance

Касым-Жомарт Токаев и Чанпен Чжао. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателем и генеральным директором крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпеном Чжао. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане.

Чанпен Чжао на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

По завершении встречи в присутствии президента был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компанией Binance.

Чанпен Чжао, Касым-Жомарт Токаев и Багдат Мусин. Фото: Акорда

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971030-tokaev-vstretilsya-s-osnovatelem-kriptobirzhi-binance/