Дожди и грозы придут в некоторые регионы Казахстана к середине недели

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В период с 28 по 30 июня в отдельных регионах Казахстана синоптики прогнозируют дожди с грозами и усиление ветра, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, на северные, западные и восточные регионы Казахстана в середине недели будет смещаться северо-западный циклон. В указанных районах он вызовет дожди с грозами.

29 июня в северных регионах и 30 июня – на востоке Казахстана – ожидается сильный дождь, а также град, усиление ветра и незначительное понижение температуры воздуха.

Как сообщают синоптики, лишь западные области страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона. В этой части республики ожидается прекращение дождей.

Напомним, что сегодня, 27 июня, жителям трех крупнейших городов Казахстана пообещали жаркую погоду без осадков.

Более того, алматинцев предупредили о сильной жаре и попросили воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975798-dozhdi-i-grozy-pridut-v-nekotorye-regiony-kazahstana-k-seredine-nedeli/