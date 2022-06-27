Спасатели обратились к алматинцам из-за сильной жары

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Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы обратился к жителям южной столицы в связи с жаркой погодой. Горожан призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в ведомстве, ранее в городе было объявлено штормовое предупреждение. В Алматы ожидается сильная жара до 36 градусов.

Спасатели предупреждают, что жаркая погода может быть опасной для здоровья.

Особую опасность она представляет для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

"Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Четко выполняйте рекомендации врача и своевременно принимайте назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление", - рекомендовали специалисты ДЧС Алматы.

Кроме того, жителей и гостей города призвали воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Напомним, что в ряде регионов Казахстана ранее было объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975739-dchs-almaty-obratilsya-k-gorozhanam-iz-za-silnoy-zhary/