Жаркую погоду без осадков пообещали в крупных городах Казахстана

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В понедельник, 27 июня, по прогнозам синоптиков, в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте осадков не ожидается, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В начале недели в Нур-Султане прогнозируют переменную облачность, осадков не будет. Температура воздуха в столице понизится - столбики термометров покажут 20-22 градуса тепла. Скорость ветра составит 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

В понедельник в Алматы синоптики тоже пообещали переменную облачность, осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 34-36 градусов тепла. Скорость ветра - 3-8 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам специалистов, будет жаркая солнечная погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до 38-40 градусов тепла. Скорость ветра при этом составит 3-8 м/с.

Отметим, ранее синоптики предупреждали алматинцев о жаркой погоде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975738-zharkuyu-pogodu-bez-osadkov-poobeschali-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/