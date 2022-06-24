Казахстанцы пожаловались на проблемы с вызовом машин "ЯндексGо"

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Сегодня, 24 июня, некоторые казахстанцы столкнулись с проблемой при заказе услуги такси через популярное приложение "ЯндексGo". Ситуацию прокомментировали в пресс-службе "ЯндексGo".

В пятницу днем пользователи приложения "ЯндексGо" столкнулись с проблемой при заказе услуги такси. Приложение не обрабатывало запрос, не указывало цены, а также на давало возможности сделать заказ.

Корреспонденты NUR.KZ тоже попытались вызвать такси через данное приложение, однако столкнулись с такими же проблемами.

Скриншот: ЯндексGo

В пресс-службе компании сообщили, что специалисты работают над устранением проблем.

"У ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси. Наши специалисты работают над устранением сложностей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на Алматы обрушился ливень, о котором ранее предупреждали жителей южной столицы синоптики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975584-kazahstantsy-pozhalovalis-na-problemy-s-vyzovom-mashin-yandeksgo/