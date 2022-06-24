Сильнейший ливень обрушился на Алматы, в городе затопило улицы (фото, видео)

Молния. Кадр из видео: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 24 июня, в Алматы произошло резкое ухудшение погодных условий: на город обрушился ливень с грозой, дождевая вода вскоре затопила улицы города, передает NUR.KZ.

Сильный дождь в городе начался сегодня днем. Ливень сопровождался громом и молниями.

Очевидцы засняли происходящее и делятся друг с другом фотографиями и роликами в соцсетях. На видео можно заметить сильные потоки воды, текущие по улицам мегаполиса.

В одном из роликов алматинец смог погрузиться в поток дождевой воды с головой. В другом люди стояли у дороги по пояс в воде. Кроме того, жители города запечатлели, как на улице загорелся троллейбус.

Часть видео были засняты местными автомобилистами, которые пытались проехать по затопленным дорогам.

В акимате города Алматы прокомментировали ситуацию.

Как указали в ведомстве, ливень начался в 14:30.

В целях предупреждения и ликвидации подтоплений власти города организовали дежурство подрядных организаций.

В работах по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 682 человека, а также 245 единиц спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 1950 мешков с песком.

Отмечается, что согласно прогнозу РГП "Казгидромет" дождь завершится до 5-6 часов вечера. Завтра, 25 июня, осадков не ожидается.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975583-silneyshiy-liven-obrushilsya-na-almaty-v-gorode-zatopilo-ulitsy-foto-video/