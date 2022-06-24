Солнечная погода ожидается в пятницу в Нур-Султане

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Сегодня, 24 июня, в Нур-Султане и Шымкенте прогнозируется жаркая и ясная погода. Тем не менее в Алматы возможна гроза. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в пятницу будет ясно. Днем жителям столицы обещают +32…+34 градуса, а ночью столбики термометров покажут +20…+22 градуса. Что касается скорости ветра, то на сегодня она прогнозируется до 7-12 м/с.

Алматинцев вновь предупредили о дожде и грозе, которые могут пройти в течение дня. В городе днем будет тепло – +28…+30 градусов, ночью же температура воздуха немного снизится до +20…+22 градусов. В основном скорость ветра составит 3-8 м/с, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте сегодня солнечно, возможна переменная облачность. Температура воздуха днем будет находиться на отметке +35…+37 градусов, а вот уже ночью жара спадет до +18…+20 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Также напомним, что в большинстве регионов Казахстана на 24 июня объявлены штормовые предупреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975470-solnechnaya-pogoda-ozhidaetsya-v-pyatnitsu-v-nur-sultane/